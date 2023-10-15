«Амур» проводит проверку по делу Хохлачёва, залезшего на крышу автомобиля
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Клуб проводит внутреннюю проверку относительно инцидента. О её результатах мы сообщим позднее. Благодарим за понимание», — говорится в Telegram-канале клуба.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападающий «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.
Напомним, что «Амур» накануне проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ со счётом 2:3.
Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ.