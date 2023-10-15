Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ
«Не буду ссылаться на плохой лёд, могу сослаться на плохие клюшки. Если бы в команде был на моём месте Скотти Боумэн, то клюшек, которыми мы играем, больше не было бы в раздевалке. Такими тонкими крюками при довольно среднем качестве льда уже никто не играет», — заявил в эфире клубного YouTube-канала Ларионов.
Он подчеркнул, что «играть такими клюшками — преступление».
«Это не для игроков КХЛ», — заключил Ларионов.
«Торпедо» уступило московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата со счётом 2:4.
Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Орлов заявил, что ему импонирует стиль игры в обороне финских хоккеистов.