Узнать больше

Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что экипировщикам команды стоит более ответственно относиться к своим обязанностям.

«Не буду ссылаться на плохой лёд, могу сослаться на плохие клюшки. Если бы в команде был на моём месте Скотти Боумэн, то клюшек, которыми мы играем, больше не было бы в раздевалке. Такими тонкими крюками при довольно среднем качестве льда уже никто не играет», — заявил в эфире клубного YouTube-канала Ларионов.

Он подчеркнул, что «играть такими клюшками — преступление».

«Это не для игроков КХЛ», — заключил Ларионов.

«Торпедо» уступило московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата со счётом 2:4.

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Орлов заявил, что ему импонирует стиль игры в обороне финских хоккеистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить