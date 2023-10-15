Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ

Главный тренер нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что экипировщикам команды стоит более ответственно относиться к своим обязанностям.

«Не буду ссылаться на плохой лёд, могу сослаться на плохие клюшки. Если бы в команде был на моём месте Скотти Боумэн, то клюшек, которыми мы играем, больше не было бы в раздевалке. Такими тонкими крюками при довольно среднем качестве льда уже никто не играет», — заявил в эфире клубного YouTube-канала Ларионов.

Он подчеркнул, что «играть такими клюшками — преступление».

«Это не для игроков КХЛ», — заключил Ларионов.

«Торпедо» уступило московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата со счётом 2:4.

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Орлов заявил, что ему импонирует стиль игры в обороне финских хоккеистов.