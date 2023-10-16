Прыжок на машину и конфликт с водителем: «Амур» оштрафовал хоккеиста Хохлачёва за демонстративное нарушение порядка

Нападающего «Амура» Александра Хохлачёва заподозрили в серьёзном нарушении правопорядка. В одном из Telegram-каналов появился ролик, как хоккеист, якобы находившийся в компании партнёров Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот машины, прошёлся по её крыше, а затем конфликтовал с изумлённым водителем. В клубе после внутреннего расследования назвали поведение игрока неприемлемым и оштрафовали его. При этом самый высокооплачиваемый хоккеист «тигров» с годовым окладом 75 млн рублей в последних 12 матчах регулярного первенства КХЛ не забросил ни одной шайбы.

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал совсем недавно, но в лиге уже произошёл скандал, не имеющий отношения к спорту. Причём в центре внимания оказалась команда, не слишком удачно начавшая новый сезон, — «Амур». В 17 матчах «тигры» потерпели 11 поражений и пока не попадают в зону плей-офф в Восточной конференции.

А после домашней осечки в серии буллитов в противостоянии с «Ак Барсом» (2:3), предположительно, некрасиво повёл себя самый высокооплачиваемый хоккеист коллектива Александр Хохлачёв.

В Telegram-канале «112» появился ролик, где нападающий неожиданно прошёлся по стоящему на обочине автомобилю. Утверждается, что, помимо него, в кадр попали партнёры Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий. Вся троица шла по улице около 04:00, когда форвард неожиданно с лёгкостью вскочил на капот, а затем перепрыгнул на крышу, не подозревая, что всё происходящее фиксирует видеорегистратор.

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Все свидетели пребывали в шоке от случившегося. Два явно смущённых спутника атлета стояли в стороне. Один из них успел вызвать такси и уехать. Второй же попытался загладить вину товарища, протерев капот. Тем временем разозлённый водитель, находившийся в салоне, крикнул Хохлачёву: «Эй-эй-эй, ты что делаешь?» Тут же включилась сигнализация. Водитель принялся общаться с мужчиной на повышенных тонах, пытаясь выяснить причины такого поведения, но в ответ услышал лишь фразу «Пошутили — и ладно». Заканчивается ролик словами пострадавшего: «Ты мне по машине пробежал».

Неизвестно, чем завершился конфликт, однако, по информации «112», хозяин авто пока не написал заявление в полицию, а следовательно, ещё более крупного скандала, возможно, удастся избежать.

А вот по данным «Матч ТВ», Грецкий никак не участвовал в инциденте. Сообщается, что он не курит и почти не употребляет алкоголь, тогда как попавшая на видео компания была пьяна и один из молодых людей держал в руках сигарету. Отмечается, что вечер после встречи с казанцами хоккеист провёл в компании супруги и сына, после чего отправился домой.

«Амур» по горячим следам сообщил о проведении внутренней проверки, а по её результатам было принято решение о наказании Хохлачёва. Его поведение в команде сочли неприемлемым и принесли извинения болельщикам.

«В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуются полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок. Руководство приняло решение оштрафовать Александра Хохлачёва и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Амура».

По данным «112», сумма штрафа составляет 6,5 млн рублей. Он может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайших матчах. Хохлачёв, как и Грецкий с Балдаевым, попали в заявку команды на серию выездных матчей с «Трактором», «Автомобилистом» и «Торпедо».

Стоит отметить, что нападающий пополнил состав «тигров» всего за несколько дней до старта сезона во многом неожиданно. В предыдущем он вёл за собой родной «Спартак» и набирал почти по очку за игру (55 в 65).

Однако летом одному из лидеров красно-белых не удалось договориться с руководством о повышении зарплаты. В результате в конце августа было объявлено о его обмене на денежную компенсацию и Артёма Гуменика. Сам хоккеист не скрывал, что это решение фактически приняли за него.

«Всё достаточно быстро случилось, поставили перед фактом. Забрал вещи и поехал в Новогорск. «Спартак» — мой дом, команда, которая меня воспитала, и она всё время будет для меня родной», — объяснял Хохлачёв.

Зато он, по данным СМИ, серьёзно выиграл в деньгах. Как уверял «Чемпионат», за два года в «Амуре» Александр заработает суммарно 150 млн рублей, притом что в стане москвичей мог рассчитывать лишь на 40 млн за сезон-2023/24. «Спорт-Экспресс» и вовсе называет его самым высокооплачиваемым атлетом хабаровчан. На втором месте располагается Алекс Бродхёрст с годовым окладом 70 млн.

«После заключения такого контракта от меня будут ждать чудес в каждом матче, а если вдруг что, пойдут разговоры про деньги. Сразу это понимал. В принципе, от меня и в «Спартаке» ждали чудес. Что касается разговоров про зарплату, это абсолютно понятные вещи. Надо просто выходить и выполнять свою работу. Тогда всё будет хорошо. «Амур» предоставил мне условия, и теперь всё будет зависеть от того, как я сам буду играть. А я настроен серьёзно. Прошёл предсезонную подготовку со «Спартаком», где мы хорошо тренировались, и готов к сезону. С первого же матча с «Витязем» буду стараться делать всё, что от меня зависит», — обещал россиянин.

Поначалу он действительно радовал болельщиков. Новичок набрал два очка в дебютной встрече с «Витязем» и помог одержать победу, а затем забивал «Динамо» и «Ладе». Наконец, в противостоянии с «Авангардом» он оформил ассистентский хет-трик. Главный тренер Андрей Мартемьянов не мог нарадоваться действиям подопечного.

«Изменил ли наш подход к игре обмен Хохлачёва? Он вписался в тактическую схему и, считаю, добавил всей команде уверенности. Это сильное приобретение. Надеюсь, будет работать у нас от и до», — подчёркивал специалист.

Однако, выдав удачную серию, нападающий резко сдал и в последующих 12 встречах записал себе в актив лишь две результативные передачи. А крайне принципиальный в сложившихся условиях поединок со «Спартаком» он вынужденно пропустил по договорённости сторон. Мартемьянов же оценивал игру новичка уже не в настолько хвалебных тонах.

«Адаптировался ли Хохлачёв к команде? Да. А вот к требованиям штаба — ещё нет», — посетовал наставник.

Любопытно, что успевшие поработать с хоккеистом тренеры удивились его скандальному поступку. Например, Фёдор Канарейкин, пересёкшийся с нападающим в «Спартаке», вспомнил, что тот никогда не создавал ему никаких проблем.

«Я его знаю как хорошего игрока. Выступая за родной клуб, он уделял внимание только хоккею. Что сейчас с ним произошло, лучше спросить у руководителей и тренеров «Амура». Поведение хоккеиста должно соответствовать статусу профессионала и одного из лидеров коллектива. Игроку, который имеет очень хороший контракт. Это всё переплетается и называется дисциплиной. Наверняка реакция от клуба последует — и это будет правильно. А какое наказание назначить, пусть решают люди, которые ему платят», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В свою очередь, хорошо знакомый как с Хохлачёвым, так и Балдаевым Андрей Назаров связал данный поступок с недовольством форвардом его наставника.

«У хоккеиста уровня Александра не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплёскивают на льду, а домой приходят только отдыхать. <…> Думаю, это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается показать, что либо ему дают мало времени на площадке, либо неправильно используют, подбирая не тех партнёров для реализации своего потенциала. Поэтому тренерам «Амура» тоже надо покопаться в себе», — подытожил специалист.