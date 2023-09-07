Хохлачёв признался, что был готов к тому, что не сыграет со «Спартаком»

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв дал понять, что ожидал отсутствие в заявке на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».

«Был готов к тому, что не сыграю. Знал, что такое может произойти. Ребята бились, здорово играли, им чуть не повезло. Могли спокойно выиграть. В следующем матче должен сыграть», — цитирует Хохлачёва ТАСС.

Он также признался, что перед игрой пообщался со своими бывшими одноклубниками.

«Со многими игроками «Спартака», было всё нормально», — заключил Хохлачёв.

Встреча на стадионе «Мегаспорт» завершилась со счётом 5:3. Хохлачёв не смог принять участие из-за травмы.

У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин (14-я минута), Матвей Заседа (37-я), Николай Голдобин (44-я), Максим Цыплаков (52-я) и Ансель Галимов (60-я). У хабаровчан отличились Кирилл Капустин (38-я), Кэмерон Ли (46-я) и Евгений Грачёв (50-я).

В следующем матче «Спартак» встретится с владивостокским «Адмиралом» 8 сентября, а «Амур» проведёт встречу с тольяттинской «Ладой».

Ранее «Сочи» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.