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«Сочи» одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

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«Сочи» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сочи» одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 3:1. 

В составе сочинского клуба отличились Ильдар Шиксатдаров (5-я минута), Тимур Хафизов (26-я) и Борна Рендулич (46-я). У казанцев шайбу забросил Вадим Шипачёв (22-я).

В следующем матче «Ак Барс» 8 сентября примет китайский «Куньлунь», а «Сочи» 9 сентября на выезде встретится с московским «Динамо».

Ранее ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме одержал волевую победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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