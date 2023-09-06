«Сочи» одержал победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

«Сочи» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе сочинского клуба отличились Ильдар Шиксатдаров (5-я минута), Тимур Хафизов (26-я) и Борна Рендулич (46-я). У казанцев шайбу забросил Вадим Шипачёв (22-я).

В следующем матче «Ак Барс» 8 сентября примет китайский «Куньлунь», а «Сочи» 9 сентября на выезде встретится с московским «Динамо».

Ранее ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме одержал волевую победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.