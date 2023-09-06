Дубль Каюмова помог «Локомотиву» в овертайме вырвать победу у «Трактора»

Ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме одержал волевую победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости