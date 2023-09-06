Дубль Каюмова помог «Локомотиву» в овертайме вырвать победу у «Трактора»
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 3:2.
В составе ярославского клуба отличился Егор Аверин (11-я минута), дубль оформил Артур Каюмов (59-я, 65-я). У челябинской команды шайбы забросил Семён Дер-Аргучинцев (29-я, 55-я).
«Локомотив» в следующем матче сыграет дома против санкт-петербургского СКА. «Трактор» на выезде встретится с подмосковным «Витязем».
Ранее уфимский «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).