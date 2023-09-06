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Дубль Каюмова помог «Локомотиву» в овертайме вырвать победу у «Трактора»

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Ярославский «Локомотив» на своём льду в овертайме одержал волевую победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Каюмова помог «Локомотиву» в овертайме вырвать победу у «Трактора»
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершилась со счётом 3:2.

В составе ярославского клуба отличился Егор Аверин (11-я минута), дубль оформил Артур Каюмов (59-я, 65-я). У челябинской команды шайбы забросил Семён Дер-Аргучинцев (29-я, 55-я).

«Локомотив» в следующем матче сыграет дома против санкт-петербургского СКА. «Трактор» на выезде встретится с подмосковным «Витязем».

Ранее уфимский «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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