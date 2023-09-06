«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в матче сезона-2023/24 КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Лада-Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей хет-триком отметился Александр Хмелевский (11-я, 38-я и 49-я минуты), по шайбе забросили Алексей Пустозёров (50-я) и Вячеслав Лещенко (52-я). У хозяев автором дубля стал Трой Джозефс (48-я, 55-я).

«Лада» потерпела третье поражение в трёх проведённых матчах сезона.

В следующем матче уфимский клуб 11 сентября примет магнитогорский «Металлург», а команда из Тольятти 9 сентября дома встретится с хабаровским «Амуром».

Ранее генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о предложении занять пост президента клуба бывшей теннисистке Анастасии Мыскиной.