Источник: хоккеиста Хохлачёва заподозрили в демонстративном нарушении порядка
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападающий «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.
Напомним, что «Амур» накануне проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ со счётом 2:3.
Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ.