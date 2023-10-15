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Источник: хоккеиста Хохлачёва заподозрили в демонстративном нарушении порядка

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Форвард «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска.
Источник: хоккеиста Хохлачёва заподозрили в демонстративном нарушении порядка
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападающий «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Напомним, что «Амур» накануне проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ со счётом 2:3.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ.

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