Источник: хоккеиста Хохлачёва заподозрили в демонстративном нарушении порядка

Форвард «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападающий «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Напомним, что «Амур» накануне проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ со счётом 2:3.

Хохлачёв в текущем сезоне провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее Ларионов пожаловался на клюшки после поражения от «Спартака» в матче КХЛ.