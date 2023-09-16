Канарейкин не считает, что у «Спартака» лучшая атака в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 у московского «Спартака» не самая сильная атакующая игра.

«На данном отрезке я не могу сказать, что у «Спартака» лучшая атака в лиге, но интересная. Собраны хорошие исполнители. Голдобин, Порядин, Морозов. Но у «Спартака» серьёзная потеря в лице Хохлачёва», — цитирует Канарейкина Legalbet.

По мнению бывшего главного тренера «Спартака», лучшая атака в лиге сейчас у нижегородского «Торпедо».

«Мне нравится, что делает Ларионов. Ребята играют в короткий, рискованный пас. В «Торпедо» развивают и открывают молодых хоккеистов», — добавил Канарейкин.

«Спартак» (восемь очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Разница заброшенных и пропущенных шайб у команды красно-белых — 23:18.

Ранее сообщалось, что дубль Николая Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь».