Канарейкин не считает, что у «Спартака» лучшая атака в КХЛ
«На данном отрезке я не могу сказать, что у «Спартака» лучшая атака в лиге, но интересная. Собраны хорошие исполнители. Голдобин, Порядин, Морозов. Но у «Спартака» серьёзная потеря в лице Хохлачёва», — цитирует Канарейкина Legalbet.
По мнению бывшего главного тренера «Спартака», лучшая атака в лиге сейчас у нижегородского «Торпедо».
«Мне нравится, что делает Ларионов. Ребята играют в короткий, рискованный пас. В «Торпедо» развивают и открывают молодых хоккеистов», — добавил Канарейкин.
«Спартак» (восемь очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Разница заброшенных и пропущенных шайб у команды красно-белых — 23:18.
Ранее сообщалось, что дубль Николая Голдобина помог «Спартаку» разгромить «Витязь».