Жамнов заявил, что обмен Хохлачёва был выгоден «Спартаку» и «Амуру» 

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о ходе переговоров о переходе лучшего бомбардира московского клуба Александра Хохлачёва в хабаровский «Амур».

«Переговоры велись в течение лета, мы не договорились по финансам, и обмен был выполнен по обоюдному согласию. Решение оказалось выгодно обеим сторонам», — цитирует Жамнова ТАСС.

По словам олимпийского чемпиона, уход Хохлачёва — это шанс для остальных игроков взять на себя лидерские качества.

«Будем искать варианты в плане его замены, у нас есть резерв из молодых ребят. Хорошо, что пока можно сделать это именно сейчас. В начале сезона», — добавил Жамнов.

29 августа стало известно, что «Спартак» объявил об обмене Хохлачёва в «Амур» на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодёжной сборной Белоруссии Артёма Гуменюка.

29-летний воспитанник «Спартака» в сезоне-2022/23 забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он стал лучшим бомбардиром столичной команды по системе «гол + пас».

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что подготовка команды к старту в регулярном чемпионате КХЛ ещё не закончена.