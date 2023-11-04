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Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ за критику судей после игры с «Авангардом».
Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства
  • РИА Новости

«Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

Также на клуб наложен денежный штраф.

Ротенберг пропустит матч с «Витязем» в КХЛ, который состоится 4 ноября в 17:00 мск.

Матч с «Авангардом» завершился со счётом 5:3 в пользу омской команды.

Ранее Ротенберг заявил, что форварду СКА Зинченко угрожала смертельная опасность в драке с Вербой.

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