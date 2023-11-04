Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства
- РИА Новости
«Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением спортивного регламента КХЛ», — говорится в заявлении лиги.
Также на клуб наложен денежный штраф.
Ротенберг пропустит матч с «Витязем» в КХЛ, который состоится 4 ноября в 17:00 мск.
Матч с «Авангардом» завершился со счётом 5:3 в пользу омской команды.
Ранее Ротенберг заявил, что форварду СКА Зинченко угрожала смертельная опасность в драке с Вербой.