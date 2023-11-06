Ротенберг объявил о намерении игнорировать вопросы о судействе
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«Позиция СКА — мы будем игнорировать судейство и никак не будем это комментировать», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
При этом он высказался по ситуации с удалением Никиты Серебрякова за сдвиг ворот.
«Комментировать не буду. Но народ всё видит. На моём опыте — сначала даётся предупреждение. Но судьи поступили иначе», — добавил он.
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Алексея Жамнова. Победную шайбу с финальной сиреной забросил Александр Беляев. Хоккеисты из Санкт-Петербурга получили семь удалений.
Напомним, что Ротенберг был дисквалифицирован на один матч за критику судей после матча с омским «Авангардом», который состоялся 2 ноября.
«Спартак» (40 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (26) — восьмое. Лидирует московское «Динамо» (41).
Ранее Ротенберг отреагировал на дисквалификацию КХЛ.