Фёдоров: у ЦСКА пока не получается воплотить мысли и цели на льду

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров признался, что армейская команда пока никак не может найти свою игру в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Это не быстрый процесс, после таких матчей уходит уверенность. У нас с игроками одни мысли и цели, но воплотить их на льду пока не получается. Постараемся решить этот вопрос в ближайшие сутки и выйти против «Авангарда» единым кулаком», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

При этом трёхкратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что у ЦСКА «нет фундаментальных проблем».

«Но результат на табло. У меня нет претензий к ребятам. Точно знаю, характер и мастерство никуда не делись. У нас маловато огня и эмоций последнее время, этого не хватает для победы», — добавил Фёдоров.

ЦСКА на своём льду потерпел разгромное поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Алексея Заварухина. Армейцы потерпели второе поражение подряд.

ЦСКА (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (34) располагается на шестой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Лада» победила ЦСКА и возглавила таблицу Востока КХЛ.