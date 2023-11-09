«Амур» разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин и Кирилл Слепец.

У гостей единственный гол на счету Кирилла Воробьёва.

После 27 игр хабаровский клуб набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 34 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» дома проиграло пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.