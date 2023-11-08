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«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

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Московское «Динамо» на своём льду уступило «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Куньлунь» прервал девятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу клуба из Китая. «Динамо» впервые в истории проиграло «Куньлуню».

В составе российской команды отличились Седрик Пакетт (18-я минута), Владислав Михайлов (28-я). В коллективе из Пекина шайбы забросили Девин Броссо (20-я), Люк Локхарт (29-я), Брэндон Макмиллан (63-я).

«Динамо» (42 очка) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (23) занимает десятое место.

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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