Российский хоккеист Барбашёв побывал на приёме у президента США

Российский хоккеист Иван Барбашёв и остальные игроки «Вегаса», завоевавшие в прошлом сезоне Кубок Стэнли, побывали на приёме у президента США Джо Байдена.

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