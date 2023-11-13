Российский хоккеист Барбашёв побывал на приёме у президента США
Российский хоккеист Иван Барбашёв и остальные игроки «Вегаса», завоевавшие в прошлом сезоне Кубок Стэнли, побывали на приёме у президента США Джо Байдена.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Хоккеисты подарили Байдену игровой свитер с номером 46.
В прошлом сезоне в финале «Вегас» победил «Флориду» (4:1).
Ранее шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом» в НХЛ.
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