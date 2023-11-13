RT в Telegram
Подпишись

Российский хоккеист Барбашёв побывал на приёме у президента США

Короткая ссылка
Российский хоккеист Иван Барбашёв и остальные игроки «Вегаса», завоевавшие в прошлом сезоне Кубок Стэнли, побывали на приёме у президента США Джо Байдена.
Российский хоккеист Барбашёв побывал на приёме у президента США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Хоккеисты подарили Байдену игровой свитер с номером 46.

В прошлом сезоне в финале «Вегас» победил «Флориду» (4:1).

Ранее шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить