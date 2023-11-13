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Представители 14 команд КХЛ вошли в расширенный состав сборной «Россия-25»

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Стал известен расширенный состав сборной «Россия-25» на Кубок Первого канала.
Представители 14 команд КХЛ вошли в расширенный состав сборной «Россия-25»
  • Gettyimages.ru

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала. В список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 24 года.

Команда, которой будет руководить Роман Ротенберг, сыграет на турнире со сборными Казахстана, Белоруссии и Китая.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал гонку нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки по голам в НХЛ.

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