Фетисов: рекорд Овечкина будет самым громким событием в мировом спорте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал гонку нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки по голам в НХЛ.

«Он идёт к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдёт, и он будет забивать, как и прежде», — цитирует Фетисова ТАСС.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 70.

Ранее сообщалось, что Павел Буре считает хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.