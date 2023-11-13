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Фетисов: рекорд Овечкина будет самым громким событием в мировом спорте

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал гонку нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки по голам в НХЛ.
Фетисов: рекорд Овечкина будет самым громким событием в мировом спорте
  • Gettyimages.ru

«Он идёт к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдёт, и он будет забивать, как и прежде», — цитирует Фетисова ТАСС.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 70.

Ранее сообщалось, что Павел Буре считает хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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