Фетисов: рекорд Овечкина будет самым громким событием в мировом спорте
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«Он идёт к рекорду, который будет самым громким событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдёт, и он будет забивать, как и прежде», — цитирует Фетисова ТАСС.
На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 70.
Ранее сообщалось, что Павел Буре считает хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.