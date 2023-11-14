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Ковальчук заявил, что определится с карьерой до конца ноября

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался о своей карьере.
Ковальчук заявил, что определится с карьерой до конца ноября
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Всегда поддерживаю форму. Ещё надо тренироваться. Здесь вопрос состоит в том, чтобы договориться и обсудить. В ближайшее время всё будет известно. С Жамновым я ещё конкретно не разговаривал. Сегодня будет игра, завтра увидимся. До конца ноября надо определиться», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

40-летний Ковальчук в НХЛ выступал за «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Последней командой хоккеиста являлся омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего взял паузу в карьере.

Ранее Ковальчук выразил уверенность, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

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