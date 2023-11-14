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Ковальчук: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ковальчук: уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • Gettyimages.ru
  • © John Munson

«Думаю, на него не влияют разговоры о том, что обязательно надо побить рекорд. Саша — такой хоккеист, что он может за пять игр забить десять голов. Уверен, что он побьёт рекорд», — цитирует Ковальчука Sport24.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 70.

Ранее сообщалось, что Павел Буре считает хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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