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Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, какие ванны он принимает.
Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя
  • AP
  • © Matt Krohn

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это даёт? Как мне объясняют, просто для твоего здоровья лучше. Иммунитет лучше. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Капризов перешёл в «Миннесоту» в 2020 году. В текущем сезоне российский форвард провёл за команду 15 игр, набрав 15 (5 + 10) очков. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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