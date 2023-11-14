Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, какие ванны он принимает.

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это даёт? Как мне объясняют, просто для твоего здоровья лучше. Иммунитет лучше. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Капризов перешёл в «Миннесоту» в 2020 году. В текущем сезоне российский форвард провёл за команду 15 игр, набрав 15 (5 + 10) очков. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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