Гол Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
- AP
Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Колорадо».
Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился забитым голом.
После 14 игр «Колорадо» с 19 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» после 16 игр с 13 баллами располагается на десятой строчке.
Ранее 28 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ.