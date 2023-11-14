Гол Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Колорадо».

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился забитым голом.

После 14 игр «Колорадо» с 19 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» после 16 игр с 13 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее 28 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ.