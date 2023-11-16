СКА обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд

Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

У СКА отличились Борна Рендулич (15-я минута), Степан Фальковский (29-я), Николай Поляков (35-я), Владимир Алистров (47-я) и Марат Хайруллин (60-я). В составе «Северстали» забросили Данил Аймурзин (20-я) и Егор Степанов (47-я).

СКА занимает пятое место в таблице Западной Конференции с 34 очками. «Северсталь» находится на восьмом месте с 31 очком.

Ранее казанский «Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.