СКА обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд
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Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
У СКА отличились Борна Рендулич (15-я минута), Степан Фальковский (29-я), Николай Поляков (35-я), Владимир Алистров (47-я) и Марат Хайруллин (60-я). В составе «Северстали» забросили Данил Аймурзин (20-я) и Егор Степанов (47-я).
СКА занимает пятое место в таблице Западной Конференции с 34 очками. «Северсталь» находится на восьмом месте с 31 очком.
Ранее казанский «Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.