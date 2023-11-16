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СКА обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд

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Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

У СКА отличились Борна Рендулич (15-я минута), Степан Фальковский (29-я), Николай Поляков (35-я), Владимир Алистров (47-я) и Марат Хайруллин (60-я). В составе «Северстали» забросили Данил Аймурзин (20-я) и Егор Степанов (47-я). 

СКА занимает пятое место в таблице Западной Конференции с 34 очками. «Северсталь» находится на восьмом месте с 31 очком. 

Ранее казанский «Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

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