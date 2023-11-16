«Ак Барс» нанёс поражение московскому «Динамо» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (25-я минута), Илья Сафонов (26-я), Вадим Шипачёв (29-я) и Кирилл Петров (57-я). У «Динамо» отличился Андрей Миронов (41-я).

«Ак Барс» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками. «Динамо» (45) располагается на второй строчке на Западе.

Ранее российский нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 900 набранных очков в матчах лиги.