«Динамика другая, всё быстро меняется»: Шешуков — о фиджитал-футболе, шансах «Спартака» и погоне Овечкина за Гретцки

Уровень сопротивления на турнирах по фиджитал-футболу вырос, а динамика игры в физической части не позволяет расслабиться ни на секунду. Об этом в интервью RT заявил Александр Шешуков, занявший в составе команды Phoenix четвёртое место на Играх Будущего. Бывший защитник «Спартака» также поделился впечатлениями от работы Гильермо Абаскаля, рассказал, к какому коллективу присоединится в Медиалиге, и прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

— Что больше всего впечатлило в организации Игр Будущего?

— Конечно же, масштаб мероприятия. Приезжал год назад в Казань на отборочный турнир. Тогда было меньше команд. Сейчас их уже 16. Плюс на церемонии открытия присутствовали главы многих государств. И в целом организация на хорошем уровне.

— Роман Шишкин отмечал, что ваша команда Phoenix очень сбалансированная. Вы принимали участие в её комплектовании?

— Мы в прошлом году встретились с Романом, переговорили, и я согласился участвовать. У нас из киберспорта изначально было два человека: Николай Бренёв и Павел Скуратов. Они позвали своего знакомого, Максима Казанкова, чтобы усилить компьютерную часть. Получается, по сравнению с прошлым годом у нас добавился один киберспортсмен и осталось пять футболистов.

— А как у вас обстоят дела с киберспортом?

— Сыграть-то можно. Вопрос, что бы из этого получилось. Ведь Максим целенаправленно тренировался последние пару месяцев, а у меня такой возможности не было.

— С джойстиком вы на «ты» или на «вы»?

— Нормально с ним обращаюсь. Просто тут своя специфика, потому что футбол — 4 × 4, есть борта и множество других нюансов, на которые нужно обращать внимание и тренировать. А мы с сыном, например, обычно играем в классический вариант — 11 × 11. В него мне было бы полегче.

— Ваши дети помогают отслеживать новинки и тренды из мира киберспорта?

— Дочке шесть лет всего, поэтому она ещё не следит. А сын большой, ему в этом году исполнится 18. Мы с ним как раз играем. Или с братом.

— В команде вы делаете ставку на кибер- или на физическую часть?

— Такого разделения нет. Чем больше будет задел в виртуальном мире, тем проще нам потом на поле. Упор сделан на то, чтобы создать запас. У нас собраны ребята хорошего уровня. Максим долго готовился. И когда ты выходишь на поле с запасом в три или четыре мяча, то, конечно, легче играть. Потому что тут два тайма по пять минут, сопернику нужно отыгрываться, он больше рискует. А нам можно сделать ставку на удержание счёта, подключить вратаря, который у нас отлично играет ногами. Получается огромное преимущество. Плюс можно сэкономить силы на следующую стадию.

— Вы вышли на поле только в плей-офф…

— Да, на групповом этапе надевал форму, но не рисковал выходить на поле. Надо было оправиться от небольшой травмы, не нагружать себя несколько дней. В принципе, мы с ребятами так и договаривались изначально, что в плей-офф уже помогу. Увы, вышло так, что это стало формальностью: оба решающих матча мы проиграли. Было обидно.

— Изначально Игры Будущего многими воспринимались как развлечение для детей. Нет ощущения, что по ходу турнира отношение к нему изменилось?

— У меня оно осталось прежним. Мы понимали, что сюда приедут серьёзные соперники. Нам есть с чем сравнить. За год коллективы существенно улучшили физическую часть. Если во время отбора ребята порой выходили на поле и выглядели неубедительно, то сейчас такого нет.

Все команды ровные, и на поле приходилось тяжело. Даже с преимуществом в несколько мячей нужно выкладываться, а уж если счёт равный или ты уступаешь… Поле маленькое, и за две-три минуты можно как забить пару голов, так и пропустить. Всё быстро меняется. Динамика, конечно, другая. И в этом главная специфика нового формата.

— Динамика мини-футбольная?

— Да, только ворота большие. Если удар поставленный, то можно уже с центра поля пробовать бить.

— Формат Медиалиги вам наверняка больше по душе.

— Скажем так — привычнее.

— К слову, за какую команду планируете «пылить» в следующем сезоне?

— Я буду выступать за Fight Nights, где Роман Павлюченко играет. Не знаю, объявляли об этом или нет. Детали мы обсудили. Меня уже даже в одном из мессенджеров в группу добавили. В этом сезоне буду помогать команде.

— Как в целом относитесь к Медиалиге?

— Если брать первые сезоны, то там был больше развлекательный контент и уровень футбола оставался не слишком высоким. Не хочу никого обидеть, но во главе стояло именно весёлое времяпрепровождение. Сейчас с каждым сезоном уровень коллективов растёт. Первые пять-шесть команд из Медиалиги — очень крепкие и могли бы конкурировать с клубами из Второй лиги. Собственно, по матчам кубка страны это видно.

У них уже проходят сборы, тренировки каждый день, приходит квалифицированный специалист, а не просто ребята собираются попинать мяч. По итогам матчей проходит разбор игр. Всё потихоньку приближается к профессиональному футболу. Если говорить про посещаемость, то она значительно превосходит Второй дивизион. В прошлом году ездили на встречи с «Сахалинцем» в Нижний Новгород. На трибуны приходили по 12—14 тыс. человек. Сейчас низшим дивизионам показывать такие цифры очень сложно.

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— Сегодня и на матчи РПЛ далеко не всегда приходит столько зрителей.

— В этом плане, конечно, надо завлекать молодёжь на трибуны. Причём, думаю, будущее у Медиалиги есть, ведь данное направление развивается и за границей. Слышал про похожий турнир в Испании, где команды бывших футбольных звёзд собирают полные стадионы на финальные игры. Думаю, через какое-то время можно будет проводить международные матчи. Почему нет? Ажиотаж от этого только вырастет. Главное, чтобы люди больше занимались спортом. Не сидели дома, а приходили на трибуны поддерживать любимые команды.

— Чем вы занимаетесь сегодня, помимо Медиалиги?

— Работаю помощником в «Родине-2». Причём уже несколько лет. Мы как раз в золотой группе. Пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо клубу, а также лично спортивному директору Алексею Зинину и нашему главному тренеру Александру Локтионову, что отпустили меня. У команды были сборы в Турции. А в связи с тем, что мы на Играх Будущего добрались до матча за третье место, я пропустил первую встречу в Челябинске. К слову, пока работал в «Родине-2», получил тренерскую лицензию категории В, теперь надо подучиться на А.

— А дальше Pro и возможность тренировать клуб РПЛ.

— Ну до неё ещё далеко. Нужно время.

— Следите за результатами «Спартака»?

— Конечно, стараюсь. Смотрю матчи, когда есть время. Ведь не чужая для меня команда. За «Локомотив» я всё-таки не так много времени отыграл, плюс у меня была травма. Обычно те болельщики, которые узнают на улице, — это фанаты «Спартака».

— Реально ли красно-белым вклиниться в борьбу за золото?

— Отставание от первого места — восемь очков. Но были случаи, когда «Спартак» отыгрывал и большее. Всё зависит от того, как команда подготовилась в межсезонье и как начнёт вторую часть чемпионата. Если после ничьей в Питере выиграют два-три матча подряд, это психологически раскрепостит и придаст уверенности. Что-то большее сказать сложно: для этого надо находиться внутри, понимать, что к чему и в какой форме находятся ребята.

— «Спартак» изменился с приходом Гильермо Абаскаля?

— Тяжело сказать. Есть отрезки, когда красно-белые очень ярко играют, а бывают откровенно невзрачные.

Да, может быть, удаётся добиться результата за счёт класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал. Тогда москвичи выиграли чемпионат, а при просмотре матчей чувствовалось: ребята были как одно целое. Столько встреч вытаскивали на последних минутах. И футбол показывали очень привлекательный. Именно к этому, мне кажется, надо стремиться — к стабильности.

— Такую команду, как «Спартак», должен возглавлять российский специалист или иностранец?

— Мне кажется, нужно отталкиваться не от национальности, а от уровня тренера и стиля игры, который он ставит. Это самое главное.

— Какой тренер по ходу карьеры был ближе всего вам по духу и с кем вы бы ещё поработали?

— Мне в этом плане повезло: я от каждого наставника брал понемногу, и мне со всеми работалось комфортно. Больше всего я пересекался, наверное, с Миодрагом Божовичем. И в «Москве», и в «Ростове», и в «Локомотиве». Если брать РПЛ, то, наверное, с ним. На мой взгляд, это хороший специалист и прекрасный человек. Он больше тренер-психолог.

— Как думаете, почему Георгий Джикия оказался на скамейке в «Спартаке»?

— Не нахожусь в команде, поэтому сложно что-то сказать. Нужно видеть, как защитник выглядит на тренировках. Возможно, на этом фоне и возникли какие-то разногласия. Такое может случиться в любой команде. Скажем, тренер видит, что футболист сбавил в качестве игры, а последний уверен в обратном. На этой почве возможно недопонимание, которое далее приводит к серьёзным разногласиям. Но это просто пример, никак не связанный с Джикией.

— В КХЛ стартовал плей-офф. Следите за соревнованиями?

— Да. Болею за «Авангард».

— Почему не за «Спартак»?

— Ну я же омич, с детства ходил на арену. В хоккее никогда не поддерживал другую команду — только «Авангард».

— В этом сезоне омичам по силам взять Кубок Гагарина?

— На Востоке и Западе есть по три-четыре команды, которые способны победить. У кого-то, возможно, побольше глубина состава. И это будет иметь решающее значение на длинной дистанции, поскольку случаются травмы. Думаю, более ровная и сбалансированная команда во всех линиях, с примерно равными пятёрками и станет победителем. И я, конечно, как болельщик, надеюсь, что «Авангард» доберётся до финала.

— С ребятами из команды общаетесь?

— Нет, ни с кем не знаком. Я же давно уехал из Омска. Причём уже дважды ходил на новую арену. И каждый раз, если я на трибунах, «Авангард» проигрывает! Какой-то чёрный глаз у меня (смеётся).

— Какие впечатления остались от нового стадиона «Авангарда»?

— Арена, конечно, сумасшедшая! Я был в Америке на матчах «Флориды» и «Рейнджерс», мне есть с чем сравнить. Новая арена «Авангарда» и старая СКА, которую я также посещал, ничем не уступают.

— За кого болеете в НХЛ?

— Нет какого-то любимого клуба. В моей молодости многие следили за «Детройтом», памятны их зарубы с «Нью-Джерси» и «Колорадо». А сейчас, понятное дело, «Вашингтон» — из-за Александра Овечкина. Болеем и переживаем, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки.

— Сможет?

— Мне кажется, да. Если будет находиться в хорошей форме, то за два сезона справится, если не раньше. Через два года ему будет 40, есть хоккеисты, которые играли и дольше.

— Да, Джо Торнтон выступал до 45.

— Главное, чтобы не было травм. Тогда 20—25 голов за сезон Овечкин сможет забить. Тем более что и в этой регулярке ещё достаточно игр.

— Некоторые считают, что погоня за Гретцки стала коммерческой историей и это тянет на дно «Вашингтон».

— Вряд ли это как-то мешает команде. А коммерческая составляющая, наверное, какая-то есть. Этот рекорд сколько лет стоял, и никто к нему даже близко не мог подобраться. А сейчас такой шанс. Тем более у нашего соотечественника, который столько лет играет за «Кэпиталз». И я искренне желаю ему достигнуть цели.