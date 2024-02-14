Серии должны продолжаться: Овечкин забросил в шестом матче подряд, Кучеров набрал 90 очков в НХЛ за 53 игры

Александр Овечкин отличился в большинстве во встрече с «Колорадо», продлил свою снайперскую серию до шести матчей и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 58 голов. Никита Кучеров забил в противостоянии с «Бостоном» и во второй раз набрал не менее 90 очков в двух регулярках НХЛ подряд. При этом для преодоления этой отметки ему понадобилось всего 53 игры. А голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 36 сейвов и помог своей команде победить в серии буллитов.

Серия Овечкина

Александр Овечкин после паузы на матч звёзд наконец-то вышел из спячки и вновь переписывает рекорды Национальной хоккейной лиги. Форвард «Вашингтона» отличился в противостоянии с «Колорадо», занимающим третье место в турнирной таблице Западной конференции, и продлил свою голевую серию до шести матчей.

В заокеанской карьере Овечкина это уже пятое подобное достижение. Причём последнее случилось достаточно давно, в декабре 2018 года. Кроме того, Александр стал третьим игроком в истории НХЛ после Бретта Халла и Джонни Бьюсика, кому в возрасте 38 лет и старше удалось отличаться столь же часто.

Также по теме 834-й гол Овечкина, сухари Бобровского и Кочеткова, две передачи Кучерова: как россияне провели игровой день в НХЛ Александр Овечкин набрал очки в четвёртом матче подряд и не только забросил 834-ю шайбу в НХЛ, но и установил рекорд по голам в пустые...

При этом Овечкин близок к повторению своего личного рекорда. Ведь самая длинная голевая серия хоккеиста насчитывает семь встреч, которые он провёл в дебютном для себя сезоне-2005/06. Тогда он забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

Очередной выстрел из «офиса» ещё немного приблизил Александра и к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь отставание форварда сократилось до 58 голов. Для россиянина эта шайба стала 836-й за карьеру в НХЛ, в то время как на счету легендарного канадца — 894.

Правда, нельзя сказать, что в битве с «Колорадо» Овечкин проявил себя ярко. Россиянин провёл на льду чуть больше 20 минут. За это время он совершил всего три броска в створ ворот Александра Георгиева, а показатель полезности форварда составил «-2».

Долгое время игра и вовсе проходила без заметного участия капитана «Кэпиталз». В первом периоде «Колорадо» быстро повёл 2:0, однако «Вашингтон» усилиями Бека Маленстина и Коннора Макмайкла оперативно отыгрался.

Во второй 20-минутке «Эвеланш» вновь забросил две шайбы, но на этот раз оперативно восстановить равновесие в матче команде Овечкина не удалось. Надежда на спасение забрезжила только в третьем периоде после удачных действий Александра в большинстве. Джон Карлсон перевёл шайбу в левый от себя круг вбрасывания, откуда россиянин вколотил её в ворота соотечественника — 3:4.

Как отметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, этот гол был очень важен для команды с психологической точки зрения.

«Очередной матч, где он забил в большинстве. Это важная шайба, возвратившая нас в игру. Позитивный момент для команды, давший нам шанс продолжить борьбу», — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.

Однако переломить ход встречи действия капитана не смогли. «Вашингтон» всё-таки проиграл со счётом 3:6 после того, как в концовке «Колорадо» дважды поразил пустые ворота. Для «Кэпиталз» это уже восьмое поражение в девяти последних матчах, и шансов выйти в плей-офф у команды становится всё меньше.

Рубеж Кучерова

Никита Кучеров уже приучил болельщиков к тому, что не уходит со льда без результативных действий. Не стало исключением и противостояние с «Бостоном», в котором форвард «Тампы» отметился голом и первым в лиге записал на свой счёт 90-е очко в текущем регулярном чемпионате.

Форвард достиг этой отметки в четвёртый раз за карьеру. Причём нападающий стал только шестым хоккеистом лиги за последние 30 лет, кому для этого понадобилось 55 матчей или меньше (Кучеров уложился в 53 игры). Россиянин встал в один ряд с Гретцки, Яромиром Ягром, Марио Лемье, Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом. При этом с последним у него продолжается спор за первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.

Канадец делит третье место с Давидом Пастрняком (у обоих по 77 очков), а перед ним располагается Натан Маккиннон (87). Однако в последнем матче с «Детройтом» капитан «Ойлерз» впервые в карьере сделал шесть результативных передач. Ранее его лучшим результатом было четыре ассиста.

Так что Кучерову никак нельзя сбавлять обороты. А что касается матча с «Бостоном», то игра для «Тампы» ожидаемо получилась непростой. «Брюинз» сумел спастись с 0:2 и довёл дело до серии буллитов, в которой «Лайтнингу» повезло больше. Команда Никиты наконец сумела обыграть лидера Востока в гостях: предыдущие четыре матча сложились неудачно, а в январе и вовсе было зафиксировано крупное поражение 3:7.

При этом ярко проявил себя не только Кучеров, но и его соотечественник Андрей Василевский. Для голкипера «Тампы» это противостояние оказалось очень важным с психологической точки зрения. В предыдущей встрече он пропустил полдюжины голов при 25 бросках. На этот раз вратарь совершил 36 сейвов за три периода и овертайм, получив заслуженную похвалу от главного тренера Джона Купера.

«Ребята упорно боролись, но в третьем периоде было тяжело. Мы получили три малых штрафа, и нам просто не удавалось ничего предпринять, но нужно отдать должное тем, кто играл в меньшинстве: они для нас отменно постарались. Ну и Большой Кот (Василевский. — RT) опять себя показал: пару раз спасал нашу шкуру, особенно в дополнительное время», — отметил специалист.

Хороший матч провёл и ещё один российский голкипер — Илья Сорокин. «Айлендерс» уступил «Сиэтлу» в серии буллитов со счётом 1:2, однако вратарь отразил 29 бросков, завершив игру с показателем надёжности 96,7%.

По голу записали на свой счёт форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков, однако их команды неудачно провели свои встречи, уступив «Торонто» (1:4) и «Оттаве» (3:6) соответственно.