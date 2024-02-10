Огорчил Малкина и затмил Кросби: Капризов в четвёртый раз подряд забросил не менее 20 шайб за сезон в НХЛ

Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» взять верх над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В стартовом периоде нападающий выполнил результативную передачу на Мэтта Болди в большинстве, а в заключительном забросил победную шайбу. Благодаря этому он стал первым хоккеистом в истории клуба, отличившимся не менее 20 раз на протяжении четырёх сезонов подряд. В другом матче «Рейнджерс» в овертайме дожал «Чикаго». Вратарь гостей Игорь Шестёркин провёл первую встречу с 27 января, совершил 28 сейвов и в одном из эпизодов побил блином Ника Фолиньо. А Артемий Панарин ассистировал Алекси Лафреньеру и вернулся в топ-5 гонки бомбардиров турнира.

Противостояние Капризова и Малкина

Матча «Миннесоты» с «Питтсбургом» российские болельщики ждали с огромным интересом, ведь лицом к лицу предстояло сойтись двум звёздам — Кириллу Капризову и Евгению Малкину. Да и для обеих команд, ведущих борьбу за попадание в плей-офф и пока остающихся за пределами топ-8, победа была крайне важна.

В результате удача в родных стенах улыбнулась «Уайлд». На 13-й минуте он открыл счёт не без помощи Капризова. Хозяева отличились в неравных составах, воспользовавшись удалением Ларса Эллера. Разогнал же быструю атаку по центру как раз Кирилл, который красиво обыграл оппонента и сделал своевременный перевод на Мэтта Болди.

Ответа Малкина долго ждать не пришлось. После перерыва он поборолся за шайбу в чужой зоне, протащил её по левому борту и выполнил отличный прострел в центр на Райлли Смита, который щелчком с ходу не оставил шансов опытному Марк-Андре Флёри. Так уроженец Магнитогорска преодолел отметку 25 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ, набрав 41-е очко.

Но вскоре Юнас Бродин опять вывел подопечных Джона Хайнса вперёд. Следом вполне мог отличиться Капризов. После его мощнейшего выстрела из правого круга снаряд приняла на себя перекладина. А чуть позже он угодил в штангу. Зато Сидни Кросби на старте заключительного отрезка продемонстрировал сопернику, как нужно пользоваться своими моментами, реализовав большинство и отметившись 578-м голом в лиге.

Однако последнее слово всё-таки осталось за Кириллом. Причём он принёс партнёрам важную победу. На 50-й минуте форвард проявил голевое чутьё, оказавшись возле ворот в нужный момент и классно среагировав на отскок. Гости попытались оспорить гол, но судьи нарушений правил в действиях хоккеиста не нашли.

Таким образом, россиянин в четвёртом розыгрыше НХЛ подряд забросил 20 и более шайб в составе «Миннесоты» и установил новый клубный рекорд. На протяжении трёх сезонов подряд этой отметки достигали Брайан Ролстон и Мариан Габорик (оба — 2005—2008), Зак Паризе (2013—2016), Нино Нидеррайтер (2014—2017), Джейсон Цукер и Эрик Стаал (оба — 2015—2018), Кевин Фиала (2019—2022) и Йоэль Эрикссон Эк (2021—2024). Всего в активе Капризова теперь значится 47 очков (20 + 27), и он продолжает уверенно лидировать в командной гонке бомбардиров.

Впрочем, в концовке поклонникам хозяев пришлось серьёзно понервничать. Юнаса Бродина удалили за игру высоко поднятой клюшкой. Вдобавок «Питтсбург» снял Алекса Недельковича. Игроки «Пингвинз» устроили настоящий штурм чужих ворот, но больше не сумели пробить поймавшего кураж 39-летнего Флёри, по контракту проводящего последний сезон в составе «Уайлд».

Ярость Шестёркина и пас Панарина

Другое важное событие произошло в противостоянии «Чикаго» и «Рейнджерс». Впервые с 27 января на льду появился Игорь Шестёркин, который в текущем сезоне часто уступает место в составе Джонатану Куику. В результате москвич совершил 28 сейвов и помог команде взять верх. Впрочем, началась встреча для россиянина с холодного душа. Уже на третьей минуте Алекс Власик «прошил» его мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания.

Фаворит отреагировал на произошедшее как подобает и запер оппонентов в их зоне, оказывая постоянное давление и вынуждая ошибаться. Ответ оказался стремительным. Помог сравнять счёт Артемий Панарин. Он продвинулся по левому борту назад к синей линии и выполнил классный разрезающий пас по центру на К'Андре Миллера, а тот мгновенно нашёл справа Алекси Лафреньера.

Это позволило россиянину с 68 очками (31 + 37) вернуться в топ-6 гонки бомбардиров турнира. В настоящий момент он идёт вровень с Джей Ти Миллером и Коннором Макдэвидом. Опережают их только Давид Пастрняк (75), Натан Маккиннон (85) и Никита Кучеров (87).

Гости же вслед за первой шайбой быстро забросили вторую. Спустя 87 секунд отличился Крис Крайдер. Далее на авансцену вышел Шестёркин. В одном из эпизодов он остался настолько недоволен тем, как агрессивно Ник Фолиньо пытался затолкать снаряд в сетку с пятака, что буквально избил его блином. За это россиянина удалили на две минуты, а штраф отправился отбывать партнёр. К чести голкипера, он несколько раз выручил в меньшинстве.

А когда Джонни Бродзински на экваторе матча увеличил преимущество «Рейнджерс», казалось, интрига умерла. Но игроки «Блэкхоукс» не собирались сдаваться и в концовке совершили впечатляющий камбэк. Причём претензий к вратарю быть не может. Сначала он парировал бросок с близкой дистанции, но ничего не мог поделать с добиванием от всё того же Фолиньо.

Почувствовав, что у подопечных появился шанс, Люк Ричардсон снял вратаря, и это сработало. За 62 секунды до конца основного времени Джейсон Дикинсон грамотно подправил в створ наброс Сета Джонса.

«Игорь играл хорошо. Что касается пропущенных шайб, сделать здесь можно было немного», — поддержал голкипера наставник гостей Питер Лавиолетт.

Однако в овертайме «Нью-Йорк» всё же добился своего. Мика Зибанеджад мощным выстрелом из правого круга поставил точку и попутно стал автором нового клубного рекорда. В его активе теперь значится восемь голов в овертаймах во встречах НХЛ — больше всех в истории коллектива.