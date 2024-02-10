Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Мэтт Болди (13-я минута), Юнас Бродин (27-я) и российский нападающий Кирилл Капризов (50-я).

У «Питтсбурга» отличились Райли Смит (23-я) и Сидни Кросби (41-я). Россиянин Евгений Малкин записал на свой счёт ассист.

«Уайлд» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком. У «Пингвинз» десятая строчка на Востоке с 53 очками.

Ранее Александр Черных, агент нападающего московского «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил, что россиянин может продолжить карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».