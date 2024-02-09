«Торонто» проявляет интерес к форварду ХК «Спартак» Цыплакову

Александр Черных, агент нападающего московского «Спартака» Максима Цыплакова, сообщил, что россиянин может продолжить карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».

«Торонто» входит в число нескольких команд НХЛ, заинтересованных в подписании Максима в следующем сезоне», — цитирует Черных The Athletic.

Воспитанник красно-белых в 28 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24 забросил 30 шайб и сделал 15 результативных передач. Цыплаков не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Контракт 25-летнего Цыплакова со «Спартаком» истекает в конце чемпионата.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что в игре Цыплакова появилось много ненужных вещей.