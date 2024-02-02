Жамнов заявил, что в игре Цыплакова появилось много ненужных вещей

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов считает, что нападающий Максим Цыплаков перестал показывать свой максимум в концовке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Максим сейчас не находится в тени. Просто он стал делать чересчур много тех вещей, которые не нужно делать. Поэтому он чуть-чуть пропал», — цитирует Жамнова РИА Новости.

При этом олимпийский чемпион подчеркнул, что если 25-летний хоккеисты «вернется к своей игре, то всё будет нормально».

«Но не думаю, что на него как-то сыграло возвращение Ивана Морозова. Мы постоянно беседуем с Максимом тет-а-тет», — добавил Жамнов.

Цыплаков в сезоне-2023/24 в 57 матчах набрал 43 очка (29 голов и 14 результативные передачи). Игрок является воспитанником московского «Спартака».

«Спартак» разгромил «Автомобилист» в КХЛ со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32-я), Никита Сусуев (35-я).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» — шестое на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал шестым клубом КХЛ с 200 голами за один регулярный чемпионат.