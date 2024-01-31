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«Спартак» стал шестым клубом КХЛ с 200 голами за один регулярный чемпионат

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Московский «Спартак» продолжает ставить командные рекорды в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Красно-белые достигли отметки в 200 заброшенных шайб в сезоне-2023/24 КХЛ. Подопечные Алексея Жамнова стали шестой командой в истории лиги, которой удалось добраться до этой отметки.

«Спартак» в данный момент принимает на своём льду ярославский «Локомотив» (1:0). Отличился во втором периоде Николай Голдобин (25-я минута). 

По 200 шайб и больше также забрасывали «Локомотив», нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА.

Ранее Жамнов сообщил, что голкипер Патрик Рибар пропустит около четырёх недель.

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