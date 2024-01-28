Жамнов: вратарь ХК «Спартак» Рибар пропустит около четырёх недель

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов.

«Мы знаем его потенциал, он устойчив как вратарь. Критика была и будет. Он нас держал в игре сегодня, выручил в очень многих моментах. Это одна из причин, почему мы сегодня победили. Патрика Рибара не будет около четырёх недель», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

По его словам, в самое ближайшее время на лёд вернутся Иван Морозов, Павел Порядин, Максим Цыплаков.

«Через десять дней ждём Мальцева, Локтионова, Кина и Филина. Мы хотим, чтобы ребята были готовы, выходили на игры готовыми на 100%, только после общения с докторами я принимаю решение», — добавил Жамнов.

«Спартак» по буллитам победил московское «Динамо» (4:3) в КХЛ. Красно-белые набрали 74 очка и занимают четвёртое место в таблице Запада. Бело-голубые (77) располагаются на второй позиции.

Ранее Николай Голдобин заявил, что без поддержки болельщиков было бы сложно показывать результативную игру.