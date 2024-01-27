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Голдобин назвал поддержку фанатов «Спартака» глотком воздуха

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Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин считает, что без поддержки болельщиков было бы сложно показывать результативную игру в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Трибуны скандировали моё имя, для меня это важно. Огромное спасибо болельщикам. Я в жизни таких фанатов не встречал. У меня даже слов нет. Их поддержка очень помогает. Когда слышишь эти заряды. Для меня это второй глоток воздуха», — цитирует Голдобина РИА Новости.

По его словам, главный тренер Алексей Жамнов сказал расслабиться и ответственно подойти к броску, выбросить всё из головы.

«Это московское дерби, на матчи приходит много зрителей, и каждая команда желает победить. Мы стараемся делать шоу, поэтому такими запоминающимися матчи между нами и выходят», — добавил Голдобин.

«Спартак» по буллитам победил московское «Динамо» (4:3) в КХЛ. Голдобин реализовал штрафной бросок и забросил одну шайбу.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают четвёртое место в таблице Запада. Бело-голубые (77) располагаются на второй позиции.

Ранее СКА разгромил ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции.



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