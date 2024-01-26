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СКА разгромил ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции

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Петербургский СКА нанёс поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромил ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13-я, 54-я) и Александр Никишин (60-я). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41-я).

СКА набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ.

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