СКА разгромил ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции
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Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.
В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (12-я и 58-я минуты), Арсений Грицюк (13-я, 54-я) и Александр Никишин (60-я). У проигравших отличился Виталий Абрамов (41-я).
СКА набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 61 очком располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Металлург» победил «Адмирал» и досрочно вышел в плей-офф КХЛ.