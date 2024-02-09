Рыбин считает, что Овечкин сумеет забить 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта 2023 года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Дай бог, чтобы Саша действительно проснулся. Судя по сезону, ему давно пора это сделать. Он молодец, что снова забил. Думаю, после перерыва на Матч звёзд Овечкин стал свежее, его гол из «офиса» сегодня в ворота «Флориды» — это круто!

Сможет ли Александр забросить 30 шайб в текущем сезоне? Вполне возможно! Каковы шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф? С той игрой, которую они сейчас показывают, им будет крайне тяжело это сделать. Честно говоря, я не вижу у них каких-то осмысленных действий», — сказал Рыбин RT.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Калгари Флэймз» Андрея Кузьменко, который забил за команду в двух матчах подряд в НХЛ после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс».