Дементьев назвал Кузьменко недостающим кусочком пазла для «Калгари»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Калгари Флэймз» Андрея Кузьменко, который забил за команду в двух матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после своего обмена из «Ванкувер Кэнакс».

«Я бы всё-таки отнёс продуктивность Андрея с его партнёрами и результаты «Калгари» к мудрости тех менеджеров, которые занимаются комплектованием команды, и, конечно, скаутов, делающих предложения по обмену. Этот кусочек пазла, который был им так необходим, появился в лице Кузьменко, и за это можно только порадоваться. Сможет ли Андрей своей результативностью помочь «Калгари» пробиться в плей-офф? Теоретически всё возможно, но только время даст ответ на этот вопрос», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в НХЛ.