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Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»
  • AP
  • © Jim Rassol

«Можно ли сказать, что Александр наконец-то начинает просыпаться? Я бы так ни в коем случае не говорил. Скорее надо порадоваться за то, что у него пошли голы, и постучать по дереву, чтобы его голевая серия не заканчивалась. Результаты команды всегда основываются на удачной игре индивидуальностей и их взаимодействии. В данном случае чем лучше будет играть Овечкин, чем больше он наберёт очков, тем лучше будут показатели «Вашингтона» и его партнёров», — сказал Дементьев RT.

Ранее Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона».

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