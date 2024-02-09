Дементьев: чем лучше будет играть Овечкин, тем лучше будут показатели «Вашингтона»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Можно ли сказать, что Александр наконец-то начинает просыпаться? Я бы так ни в коем случае не говорил. Скорее надо порадоваться за то, что у него пошли голы, и постучать по дереву, чтобы его голевая серия не заканчивалась. Результаты команды всегда основываются на удачной игре индивидуальностей и их взаимодействии. В данном случае чем лучше будет играть Овечкин, чем больше он наберёт очков, тем лучше будут показатели «Вашингтона» и его партнёров», — сказал Дементьев RT.

Ранее Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона».