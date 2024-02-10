Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил новый рекорд «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин забросил шайбу в матче с «Питтсбург Пингвинз». Гол стал для форварда 20-м в сезоне-2023/24.

Капризов достиг отметки в 20 голов в четвёртом розыгрыше НХЛ подряд, что является лучшим результатом в истории «Миннесоты».

Встреча с «Пингвинз» завершилась победой «Уайлд» со счётом 3:2.

«Уайлд» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 51 очком. У «Пингвинз» десятая строчка на Востоке с 53 очками.

Ранее российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».