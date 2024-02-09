Кузьменко повторил достижение Макарова в составе «Калгари»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3.

Кузьменко отметился забитой шайбой.

Таким образом, Кузьменко смог повторить достижение соотечественника Сергея Макарова, который так же смог отличиться в двух своих первых матчах за «Калгари» в сезоне-1989/1990.

«Калгари» набрал 53 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (53) располагается на аналогичной позиции на Востоке.

Ранее шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой».