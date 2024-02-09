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Гол Кучерова не помог «Тампе» уйти от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кучерова не помог «Тампе» уйти от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Slocum

Встреча проходила на стадионе «Ю-Би-Эс Арена» в Элмонте (США) и завершилась со счётом 6:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл матч на скамейке.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 15 сейвов.

«Айлендерс» с 56 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» (59) располагается на седьмой позиции.

Ранее гол Кузьменко принёс «Калгари» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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