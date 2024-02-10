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Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин побил американца Фолиньо во время матча НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ударил американского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Ника Фолиньо во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин побил американца Фолиньо во время матча НХЛ
  • AP
  • © Erin Hooley

В конце первого периода Фолиньо атаковал Шестёркина, чтобы протолкнуть шайбу в ворота, но россиянин дважды ударил американца в область головы. В эпизод вмешались судьи, не дав сторонам развязать полноценную драку.

Шестёркин получил две минуты удаления за грубость, штраф за него отбывал нападающий Уилл Кайлли. Фолиньо был наказан малым штрафом за удар клюшкой.

Встреча завершилась со счётом 4:3. «Рейнджерс» вернулись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками. «Чикаго»с 31 очком занимает последнюю строчку на Западе.

Ранее российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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