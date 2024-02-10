«Рейнджерс» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ, у Панарина голевая передача

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Алексис Лафренье (5-я минута), Крис Крайдер (7-я), Джонни Бродзински (30-я) и Мика Зибанежад (63-я). Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился голевой передачей, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков из 31.

У «Чикаго» отличились Алекс Власик (3-я), Ник Фолиньо (54-я) и Джейсон Дикинсон (59-я).

«Рейнджерс» вернулся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками. «Чикаго»с 31 очком занимает последнюю строчку на Западе.

Ранее российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).