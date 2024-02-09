Голевая серия Овечкина, победная шайба Кузьменко и курьёзная ошибка Кочеткова: чем запомнились россияне в НХЛ

Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Российский форвард поразил ворота «Флориды», однако «Вашингтон» всё равно потерпел шестое поражение подряд. Точный бросок Андрея Кузьменко принёс победу «Калгари» в матче с «Нью-Джерси», а гол Никиты Кучерова не спас «Тампу» от разгромного поражения во встрече с «Айлендерс». Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков пропустил курьёзный гол от «Колорадо», был заменён во втором периоде, но, вернувшись на лёд в третьем, реабилитировался и совершил десять спасений.

Серия Овечкина

На протяжении всего сезона поклонники НХЛ ждали прорыва от Александра Овечкина, и, кажется, в новом году капитан «Вашингтона» наконец готов их порадовать. В очередной игровой день форвард поразил ворота «Флориды», отличившись таким образом в третьем матче подряд и установив рекорд франшизы по продолжительности голевой серии среди игроков старше 38 лет.

В этом сезоне Александру ещё не удавалось забивать так часто, а ведь раньше он выдавал подобные результативные отрезки в каждой регулярке, да не по одному разу. Но последний случился почти 11 месяцев назад, в конце марта 2023 года. Тем не менее можно сказать, что Овечкин постепенно набирает ход: за последние 13 игр россиянин набрал уже 13 (5 + 6) очков и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 61 шайбы.

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К сожалению для фанатов «Кэпиталз», пока его усилия не приводят к победам команды. Наоборот, подопечные Спенсера Карбери продлили серию поражений до шести матчей, хотя игра с «Пантерз» началась для них достаточно позитивно. На девятой минуте первого периода Бек Маленстин едва не открыл счёт, обокрав соперника и рванув на свидание с Сергеем Бобровским. Однако Оливер Экман-Ларссон зацепил его клюшкой за ногу, помешав реализовать выход один на один. Судьи назначили буллит, однако российский голкипер уверенно справился с ним.

А вот с фирменным щелчком Овечкина в концовке периода Бобровский не совладал. Капитан «Кэпиталз» порадовал классикой в своём исполнении: в касание переправил шайбу в ворота из левого круга вбрасывания при розыгрыше большинства. К слову, этот гол стал для Александра 16-м в карьере против Бобровского. Среди действующих вратарей чаще он огорчал только Марка-Андре Флёри (27 шайб). В 71 матче с «Флоридой» Овечкин набрал 89 (44 + 45) очков — больше, чем в играх с любой другой командой лиги.

Но, каким бы значимым ни был гол лидера «Вашингтона», его оказалось недостаточно для победы. Во втором периоде игроки «Пантерз» дважды сравнивали счёт, а в третьем отправили в ворота Дарси Кемпера две безответные шайбы. В одной из них поучаствовал россиянин Дмитрий Куликов, который выдал фантастическую передачу из-за ворот на Райана Ломберга сквозь частокол ног защитников.

«Прекрасный пас. Прямо на клюшку», — восхитился канадец работой партнёра.

Благодаря победе «Флорида» укрепилась в тройке лидеров Восточной конференции, а вот дела «Вашингтона» остаются довольно плачевными. Пока команда Овечкина идёт на 12-м месте, уступая семь очков «Детройту», замыкающему кубковую восьмёрку.

Возрождение Кузьменко и курьёз от Кочеткова

Обмен Андрея Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари» недаром был одной из самых обсуждаемых тем второй половины сезона НХЛ. Россиянин отличился во второй игре подряд за новую команду, показав тем самым, что вовсе не растерял своих лучших качеств, которыми хоккейные эксперты восторгались во время его дебютного сезона в лиге. Они остались неоценёнными новым тренером «Кэнакс» Риком Токкетом, однако во «Флеймз» россиянина, кажется, оценили по достоинству. Наставник команды Райан Хаска отметил напористость и силу россиянина.

«Он умеет защищать шайбу, обходить соперников и, когда ему выпадает возможность совершить бросок, делает это великолепно», — цитирует канадского специалиста официальный сайт НХЛ.

Своим шансом Кузьменко воспользовался в середине третьего периода матча с «Нью-Джерси». Он получил шайбу от партнёра на пятачке спиной к воротам, но развернулся и изловчился бросить. Счёт стал 4:2 в пользу «Калгари», и с учётом того, что «Дэвилз» затем сократил отставание до минимума, именно гол россиянина стал победным в этом матче.

Кроме того, Андрей повторил достижение Сергея Макарова, который в двух дебютных играх за «Флеймз» также отличался заброшенными шайбами. А всего в истории франшизы до Кузьменко таким результатом могли похвастать десять хоккеистов — и всего четверо за последние 30 лет.

Очередной гол записал себе в актив и Никита Кучеров, огорчивший соотечественника Илью Сорокина из «Айлендерс». Форвард отметился мощным броском от синей линии, что позволило ему увеличить отрыв от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров до двух очков, но не помогло «Лайтнинг» победить. Команда из Нью-Йорка в отчётный вечер была безжалостна — 6:2. Эту встречу пропускал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, а его сменщик Юнас Юханссон сумел отразить лишь 18 бросков из 24.

Непростой вечер выдался и у голкипера «Каролины» Петра Кочеткова. Его команда встречалась с «Колорадо» и за 20 секунд до конца первого периода вела со счётом 3:1, но россиянин пропустил нелепый гол от Самуэля Жирара. Канадский защитник бросил с центра площадки, и шайба проскользила между ног вратаря, который в этот момент даже не дёрнулся. После этого Петра отправили на скамейку, а место в рамке занял Анти Раанта. Финн во втором периоде отразил все девять бросков по своим воротам, но получил травму и не смог продолжить игру. В ворота вернулся Кочетков и оставшиеся 20 минут провёл на высоте: совершил десять спасений и сохранил свои владения в неприкосновенности.

«Ему определённо нужно отдать должное. Он, естественно, не был доволен тем, что произошло. Не думаешь, что (в такой ситуации. — RT) он вернётся на лёд, но он это сделал и сыграл отлично. Это, безусловно, должно придать ему уверенности», — отметил после матча главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.