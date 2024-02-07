Русские снайперы: Овечкин забросил 832-ю шайбу в НХЛ, Кузьменко забил в первом матче после обмена

Андрей Кузьменко успешно выступил в первом матче после обмена из «Ванкувера». Российский нападающий открыл счёт на пятой минуте встречи с «Бостоном» и помог «Калгари» одержать крупную победу над одним из лидеров регулярного чемпионата. В свою очередь Александр Овечкин забросил десятую шайбу в сезоне и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, но не смог спасти «Вашингтон» от пятого поражения подряд.

Отличный дебют Кузьменко

Несмотря на проходивший Матч звёзд НХЛ, именно российский хоккеист стал одним из главных действующих лиц прошедшей недели. Андрей Кузьменко стал фигурантом одного из самых громких обменов нынешнего сезона и в компании пары менее известных коллег отправился в «Калгари», в то время как в «Ванкувер» проследовал центральный нападающий Элиас Линдхольм. И по воле календаря обеим командам было суждено практически одновременно демонстрировать, насколько удачным было их решение расстаться с одними из сильнейших исполнителей, причём во встречах с крайне серьёзными оппонентами. Если «Кэнакс» противостояла грозная «Каролина», то «Флэймз» ждало испытание одним из главных претендентов на Президентский Кубок — «Бостоном», да ещё и на выезде.

И сам Кузьменко был как никогда мотивирован доказать, что Рик Токкет и компания зря мариновали его в низших звеньях, а иногда и вовсе оставляли в запасе по ходу регулярного чемпионата. Райан Хаска сходу определил его во вторую тройку к Джонатану Юбердо и Егору Шаранговичу и не прогадал. В первой же смене россиянин несколько раз неплохо зацепился за шайбу и создал пару моментов для партнёров, а на пятой минуте открыл счёт своим голам за новый клуб. «Брюинз» поступили крайне опрометчиво и слишком увлеклись атакой при игре в меньшинстве, дав «Флэймз» организовать разящий контрвыпад. И завершил его именно Андрей, «расстрелявший» ворота Джереми Свеймана.

Как оказалось, этот успех так вдохновил «Калгари», что тот на радостях «грохнул» один из двух сильнейших коллективов первенства. Впоследствии хозяев огорчили ещё трижды, позволив им лишь размочить счёт, хотя и это удалось «Бостону» лишь при игре пять на три. И хотя этот разгром начал именно Кузьменко, места в тройке главных звёзд встречи ему не нашлось. Её составили отметившийся голом и двумя передачами Джонатан Юбердо, оформивший ассистентсткий хет-трик Назем Кадри и поставивший жирную точку в противостоянии Ноа Ханифин — 4:1.

Тем не менее, автор пятой самой быстрой шайбы среди дебютантов «Флэймз» всё же получил свою порцию внимания. В ходе общения с журналистами Кузьменко назвал прошедший матч хорошим, но далеко не идеальным, ведь гости не воспользовались множеством шансов. И высоко отозвался о новых партнёрах по сочетанию, назвав Юбердо и Шаранговича великолепными хоккеистами, а также особенно отметив спецбригаду большинства.

В свою очередь, Юбердо также был доволен новым одноклубником, в то время как Хаска признался, что не был до конца уверен в способности этого звена одинаково успешно работать как в своей, так и чужой зоне. По его словам, его состоятельность в обороне вызывала у него вопросы, но благодаря ответственности Шаранговича серьёзных проблем не возникло. В атаке же трио выглядело хорошо и создавало опасные моменты.

Так или иначе, дебют Кузьменко выдался более чем впечатляющим, хотя и не таким ярким, как у другого участника сделки. Линдхольм с разницей в 19 минут дважды забил в большинстве и впоследствии был признан главным творцом победы над «Каролиной» (3:2), попутно подпортив эмоции от возвращения в строй Петру Кочеткову. 11 января россиянин получил сотрясение мозга во встрече с «Анахаймом» и с тех пор не выходил на лёд. А в этот раз ограничился лишь 16 спасениями (84,2%).

Десятый гол Овечкина

Но если «Каролина» проиграла впервые с 22 января и не сумела продлить успешную серию из четырёх матчей, то «Вашингтон» впервые в сезоне потерпел пятое поражение подряд. На этот раз подопечные Спенсера Карбери были разгромлены «Монреалем», причём на своём льду. Уже к 14-й минуте гости вели с разницей в три шайбы, а потом пресекли попытку хозяев организовать камбэк (5:2). Причём во многом благодаря стараниям Юрая Слафковски, который по-прежнему не оправдывает статус первого номера драфта НХЛ. Словак оформил дубль и достиг отметки в 22 (9 + 13) очка в регулярке, но не входит даже в две сотни лучших бомбардиров турнира. А по показателю полезности («-15») делит 42-ю строчку снизу.

Тем удивительнее, что несмотря на крупное фиаско, некоторые хоккеисты «Кэпиталз» умудрились завершить противостояние в «плюсе». Одним из них стал дважды ассистировавший одноклубникам Дилан Строум, вторым — Александр Овечкин, отличившийся во второй игре кряду. Капитан «столичных» воспользовался замешательством защитников и закатился в зону по правому флангу, после чего броском в одно касание оставил не у дел Сэма Монтембо.

Таким образом, Овечкин забил десятый гол в сезоне и 832-й — в карьере, сократив отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 62-х. И тем самым вдохновил своих одноклубников. По его словам, после этого они «проснулись» и стали не только чаще оказываться в зоне соперника и прессинговать, но и принимать умные решения на льду. В итоге, за вторые 40 минут матча «Вашингтон» почти втрое превзошёл «Монреаль» по числу попаданий в створ (34:13), но не сумел даже сократить отставание до минимального.

И в ближайшее время «Кэпиталз» будет крайне непросто прервать неудачную серию. В ближайшее время их ждут тяжелейшие выезды к «Флориде» и «Бостону», после чего две домашние игры, но также с одними из лидеров первенства — «Ванкувером» и «Колорадо». И если подопечным Карбери не удастся достойно преодолеть этот отрезок, то уже к середине февраля они рискуют отстать от зоны плей-офф более чем на десять очков. Сейчас их и «Филадельфию» разделяют семь.