Овечкин предположил, что «Вашингтон» проигрывает в пятом матче подряд из-за перерыва

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пятое подряд поражение команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Может быть, повлиял семидневный перерыв, но вы видели, как мы проводим второй период. Если мы хотим играть так, как во втором периоде, нас ждёт успех», — сказал Овечкин после игры.

Сегодня россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Несмотря на гол Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.