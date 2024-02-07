RT в Telegram
Подпишись

Овечкин предположил, что «Вашингтон» проигрывает в пятом матче подряд из-за перерыва

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пятое подряд поражение команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин предположил, что «Вашингтон» проигрывает в пятом матче подряд из-за перерыва
  • AP
  • © Nick Wass

«Может быть, повлиял семидневный перерыв, но вы видели, как мы проводим второй период. Если мы хотим играть так, как во втором периоде, нас ждёт успех», — сказал Овечкин после игры.

Сегодня россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Несмотря на гол Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить