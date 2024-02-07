Овечкин предположил, что «Вашингтон» проигрывает в пятом матче подряд из-за перерыва
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«Может быть, повлиял семидневный перерыв, но вы видели, как мы проводим второй период. Если мы хотим играть так, как во втором периоде, нас ждёт успех», — сказал Овечкин после игры.
Сегодня россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Несмотря на гол Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.