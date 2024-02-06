«Признать ситуацию критической — огромное дело»: Кузнецов вслед за Ничушкиным пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

Евгений Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая создана для лечения различных зависимостей и решения психологических проблем хоккеистов. Причина обращения форварда «Вашингтона» к специалистам лигой не озвучивается, однако, по мнению экспертов, может быть напрямую связана с не самыми высокими результатами в текущем сезоне. Ранее в эту же программу попал игрок «Колорадо» Валерий Ничушкин.

За несколько часов до возобновления регулярного чемпионата НХЛ после перерыва на Матч звёзд стало известно, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам лиги. Она создана для оказания поддержки в преодолении алкогольной или наркотической зависимостей, а также для решения различных психологических проблем хоккеистов и членов их семей.

За последний месяц это уже второй россиянин, который будет таким образом бороться с возникшими трудностями. Ранее в эту программу попал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, проводивший один из лучших сезонов в НХЛ. На счету форварда 42 (22 + 20) очка в 40 матчах. Однако с 11 января хоккеист не выходил на лёд в официальных встречах.

Впрочем, по мнению агента Алексея Дементьева, в этом совпадении не стоит искать никаких тенденций — просто в России особенно пристально следят за соотечественниками.

Также по теме Снова взялись за дело: Панарин помешал бенефису Георгиева, Сорокин отразил 35 бросков Артемий Панарин спас «Рейнджерс» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо». Россиянин сравнял счёт в третьем...

«По факту это очень распространённая практика. Я, как сертифицированный в NHLPA агент, получаю такую информацию о североамериканских игроках достаточно часто. Это не какая-то неординарная ситуация, просто так сошлось, что в один год Кузнецов и Ничушкин нуждаются в такой помощи, — сказал собеседник RT. — Можно ли сказать, что некоторые российские игроки не выдерживают испытания деньгами в НХЛ, из-за чего у них возникают определённые проблемы? Я бы никак это не соотносил со случившимся. На текущий момент Евгению 31 год, а Ничушкину — 28. Они взрослые, зрелые люди, которые давно играют в Америке. Можно было бы понять такое в первый год или даже во второй, но не сейчас».

По словам Дементьева, только сильные личности способны осознать имеющиеся проблемы и согласиться на помощь специалистов.

«Здесь нет ничего необычного для рядового американца. Но надо отметить, что в данной ситуации тот, кто обращается за помощью, уже проявляет себя сильным человеком. Признать ситуацию критической — огромное дело. Могу выразить обоим нашим ребятам только поддержку и в определённой степени восхищение, что они пошли на этот шаг. Мы ждём от них результативной, красивой игры и желаем им радовать болельщиков», — заявил Дементьев.

При этом, по информации «Спорт-Экспресса», проблемы Ничушкина не связаны с алкоголем или наркотиками. Однако ситуация тревожна с той точки зрения, что Валерий бросает «Колорадо» в важный момент уже второй раз за непродолжительное время.

Болельщики и североамериканские журналисты ещё не успели забыть прошлый плей-офф, когда россиянина вывели из состава после выездной встречи с «Сиэтлом». Ничушкин пропустил пять матчей серии из-за непонятной истории в гостинице с пьяной девушкой, которую нашли в его номере.

В этот раз «Колорадо» дал на официальном сайте комментарий игрока, но ясности его слова не добавили. Между тем американская пресса не ждёт появления хоккеиста в составе «Эвеланш» раньше чем через месяц.

Впрочем, вряд ли после возвращения Ничушкина у руководства клуба возникнет вопрос, нужен ли он команде, поскольку Валерий демонстрирует отличную игру и без него коллективу сложнее набирать очки, хотя он исправно это делает: в восьми встречах «Эвеланш» потерпел только три поражения, причём одно из них в овертайме.

Совсем другая ситуация у Кузнецова. Форвард «Вашингтона» откровенно проваливает текущий сезон. За 43 игры он набрал только 17 очков при показателе полезности «-11». В итоге главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери в декабре отправил россиянина в запас, а в СМИ появились слухи о его возможном обмене в «Коламбус».

Не исключено, что столь стремительный спад в игре хоккеиста напрямую связан с его попаданием в программу. Однако причина, как и в случае с Ничушкиным, не озвучивается. Между тем в 2019 году у Евгения были проблемы с запрещёнными веществами. В допинг-пробе Кузнецова, взятой на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. Тогда IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре года, но он продолжил играть в НХЛ.

По мнению бывшего нападающего московского «Спартака» и петербургского СКА Максима Рыбина, если Кузнецов не возьмётся за ум, то в скором времени может вернуться на Родину. Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму $62,4 млн рассчитан до 2025 года.

«Я давно говорил, что Евгению нужно отложить в сторону все шутки с прибаутками и сконцентрироваться на своей игре. При всём уважении к нему, как мне кажется, свой контракт с клубом он не отрабатывает. Мы часто говорим об омоложении «Вашингтона», уходе Александра Овечкина, но я думаю, что скорее обменяют Евгения или он окажется на выкупленном контракте. В НХЛ никто шутить не будет, и может вообще получиться так, что в скором времени он вернётся в Россию», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский связал попадание Кузнецова в программу с неудачным сезоном. Евгений в последних интервью не раз говорил, что хоккей перестал приносить ему удовольствие, а совсем недавно пошутил про скорое завершение карьеры.

«Когда я выступал, игроки также спокойно обращались к такой помощи. Игрок возрастной. Может, сезон не получается. Всё бывает в жизни, и к этому надо нормально относиться. Обращались Тео Флёри, Кевин Стивенс, многие прибегали к такой помощи, возвращались и играли потом ещё лучше. Ничего тут зазорного нет. Программа позволяет восстановиться психологически», — цитирует Каменского ТАСС.

При этом сам Кузнецов в сентябре признавался, что уже четыре года ходит к специалисту. Но, похоже, этого оказалось недостаточно.

«У нас в России как? Психолог — значит, ты дебил, тебя надо лечить. Правильно? А в итоге оказалось, что это одно из лучших решений было в моей жизни — работа с психологом. Это прикольно, просто нужно найти своего», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Остаётся надеяться, что принятые лигой и клубами меры действительно помогут российским хоккеистам перезагрузиться и они будут дальше радовать болельщиков своей яркой игрой в НХЛ.