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Обвиняемым в изнасиловании канадским хоккеистам запретили выступать за сборную

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Федерация хоккея Канады (ФХК) выступила с заявлением после того, как полиция Лондона (Канада) объявила об уголовных обвинениях против пятерых бывших игроков молодёжной сборной, связанных с предполагаемым сексуальным насилием в 2018 году.

«До завершения процесса апелляции все игроки остаются отстранёнными от участия в соревнованиях и не имеют права играть, тренировать, исполнять судейские обязанности или быть волонтёрами в программах, санкционированных нашей федерацией», — говорится в заявлении на сайте сборной Канады по хоккею.

В ФХК отметили, что сотрудничали с полицией на протяжении всего расследования и намерены продолжать поддерживать судебный процесс.

«Судебный процесс продолжается, и из уважения к нему мы не можем давать дальнейших комментариев», — заявили в федерации.

5 февраля стало известно, что канадским хоккеистами Диллону Дюбе, Майклу Маклауду, Алексу Форментону, Кэлу Футу («Нью-Джерси Дэвилз»), Картеру Харту («Филадельфия Флайерз») предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию.

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