Обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист явился в полицию

Обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист Алекс Форментон явился в полицию.

Как сообщает Sportsnet, спортсмен пришёл в сопровождении своих адвокатов. В заявлении его представителей отмечается, что Алекс будет решительно отстаивать свою невиновность.

24 января пятерых хоккеистов из молодёжной сборной Канады состава на МЧМ-2018 вызвали в полицию по делу о сексуальном насилии.

Потерпевшая обратилась в суд, утверждая, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась насилию в гостиничном номере. Обвинения в адрес игроков тогда не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван после соглашения с Hockey Canada. В декабре организация завершила расследование.

В середине июля Hockey Canada объявила о возобновлении дела.

Ранее руководство Федерации хоккея Канады подало в отставку из-за сексуального скандала.