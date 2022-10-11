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Руководство Федерации хоккея Канады подало в отставку из-за сексуального скандала

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Руководство Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) в полном составе подало в отставку на фоне скандала, связанного с сексуальным насилием.
Руководство Федерации хоккея Канады подало в отставку из-за сексуального скандала
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Генеральный директор Hockey Canada Скотт Смит и все его коллеги написали заявления об уходе, сообщает Reuters.

Уточняется, что руководить федерацией будет временный управляющий орган, пока не пройдут новые выборы.

Hockey Canada находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и общественности с весны 2022 года, после того как стало известно о расследовании предполагаемых случаев сексуального насилия со стороны ряда хоккеистов сборной Канады по отношению к женщинам. Утверждается, что руководство Федерации хоккея Канады сознательно замалчивало печальные события.

Ранее сообщалось, что в отношении Hockey Canada в ближайшее время могут быть приняты дисциплинарные санкции из-за скандала с игроками сборной, которых обвиняют в сексуальном насилии.

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