IIHF призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады из-за секс-скандала

В отношении Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) в ближайшее время могут быть приняты дисциплинарные санкции из-за скандала с игроками сборной, которых обвиняют в сексуальном насилии.

«Североамериканское отделение Всемирной ассоциации союза хоккеистов (WAIPU) обвинило Hockey Canada в нарушении устава и призвало исключить из состава IIHF, сообщает Globalnews.

«Hockey Canada опозорила хоккей не только в Канаде, но и во всём мире. Мы призываем Международную федерацию хоккея (IIHF) принять меры в соответствии с уставом организации», — заявила президент WAIPU Сандра Слейтер.

Hockey Canada находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и общественности с весны 2022 года, после того как стало известно о расследовании предполагаемых случаев сексуального насилия со стороны ряда хоккеистов сборной Канады по отношению к женщинам. Утверждается, что руководство Федерации хоккея Канады специально замалчивало печальные события.

Ранее сообщалось, что у Федерации хоккея Канады появились новые доказательства по делу о секс-скандале на МЧМ-2018.